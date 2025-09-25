Экс-посол Британии объяснил, почему эскалаторы в зданиях ООН отключены

США не платят по счетам, поэтому эскалаторы в зданиях ООН отключены последние пару лет — их запускают только для крайне важных персон.

Об этом в шоу Рика Санчеса на RT рассказал экс-посол Британии Крейг Мюррей.

По его словам, у организации нет денег и даже высокопоставленные дипломаты обычно вынуждены ходить по лестницам.

«Возможно, что это кто-нибудь протестует не столько против самого Трампа, а против того, что эскалатором дозволяется пользоваться только ему и никому больше», — указал собеседник.

Вчера президент США по пути на выступление в штаб-квартире ООН столкнулся с тем, что под ним остановился эскалатор. Спецслужбы начали расследование по этому поводу.

Белый дом призвал ООН проверить инцидент с отключением эскалатора с Трампом.