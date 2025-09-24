Эрдоган приехал на Генассамблею ООН со своей водой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН со своим запасом воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Solçu.
Отмечается, что все мировые лидеры на мероприятии пользовались водой из графина, но Эрдоган использовал свой собственный сосуд.
«Когда лидеры других стран пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — сообщает издание.
Источник также сообщает, что эксперты расценили этот шаг как «меру безопасности и гигиены». Впрочем, некоторые из них заявили, что точная причина такого шага остается неизвестной.
«Разумеется, точные мотивы не названы, но у других лидеров тоже существуют подобные процедуры, и их цель связана не только с опасением покушения. Например, подобные меры могут приниматься и для того, чтобы не оставить генетических следов. Если после употребления вода забирается турецкими служащими вместе с бутылкой для ее уничтожения, то это явно одна из целей», — заявил эксперт Нуреттин Акчай.