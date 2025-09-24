Лукашенко решил посетить Россию и встретиться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 25-26 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

По данным авторов канала, белорусский лидер примет участие в Глобальном атомном форуме, а также встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что главы государств «сверят часы» по вопросам отношений между странами и обсудят международную повестку.

Ранее стало известно, что в Белоруссии до участия в местных выборах допустили проживающих в стране россиян. Они смогут избраться и быть избранными в органы местного самоуправления.