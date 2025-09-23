Проблемы с миграцией и энергоресурсами — это «двуглавый» монстр, который разрушает Европу. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, ООН «не только не решает проблемы, которые должна решать», но и слишком часто «создает новые проблемы». В качестве примера он привел неконтролируемую миграцию.

«Ваши страны катятся в ад», — сказал Трамп, обращаясь к европейским государствам.

Он уверен, что миграция приведет Западную Европу к гибели, если «не предпринять что-то немедленно». По его мнению, Европы должна поступить, как США и принять решительные меры, в том числе начать задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу. В таком случае они просто «перестанут приезжать», убежден Трамп.