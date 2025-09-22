Названы самые опасные страны мира

Россию объявили «самой опасной страной в мире». Об этом заявил International security journal (ISJ), оценив страны по Глобальному индексу миролюбия (GPI).

Рейтинг составляется в зависимости от наличия продолжающихся конфликтов, политической нестабильности и уровня насилия. Чем GPI больше, тем «опаснее» считается страна.

Эксперты оценили ситуацию в России на 3.441. Основная причина — продолжающаяся спецоперация. Кроме того, боевые действия периодически перекидываются и на территорию страны. Например, вторжение украинских формирований в Курскую область.

Второе место заняла Украина — ее индекс составил 3.343. Эксперты отмечают, что кроме самих боевых действий конфликт привел к всплеску преступности и распространению оружия среди населения. Наблюдается и рост домашнего насилия, а также организованной преступности.

Последующие места заняли Судан (индекс GPI 3.323), Демократическая Республика Конго (3.292), Йемен (3.262), Афганистан (3.229), Южный Судан (3.117), Израиль (3.108), Мали (3.061) и Мьянма (3.045).