Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска

На панихиде по американскому консерватору Чарли Кирку президент США Дональда Трамп пообщался с бизнесменом Илоном Маском. Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла содержание их диалога. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Тогда Трамп вновь обратился к предпринимателю, предложив ему «найти способ наладить ситуацию». На это Маск ответил кивком головы. Затем американский лидер взял бизнесмена за руку и сказал, что скучал по нему.
Ранее сообщалось, что Трамп и Маск сели вместе на панихиде по Кирку после июльского конфликта.