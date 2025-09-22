Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска

На панихиде по американскому консерватору Чарли Кирку президент США Дональда Трамп пообщался с бизнесменом Илоном Маском. Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла содержание их диалога. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться"», — сказано в материале. После этого к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт.

Тогда Трамп вновь обратился к предпринимателю, предложив ему «найти способ наладить ситуацию». На это Маск ответил кивком головы. Затем американский лидер взял бизнесмена за руку и сказал, что скучал по нему.

Ранее сообщалось, что Трамп и Маск сели вместе на панихиде по Кирку после июльского конфликта.