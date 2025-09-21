Стармер пообещал новые санкции для ХАМАС

Британский премьер-министр Кир Стармер пообещал новые санкции против движения ХАМАС, пишет Telegraph.

Ранее в воскресенье Британия вместе с Канадой и Австралией признали суверенитет государства Палестина. По словам Стармера, что для движения ХАМАС нет никакой роли в управлении Палестиной, и пообещал введение новых санкций против движения.

Помимо этого, Стармер призвал Израиль снять "неприемлемые ограничения на границе", позволить гумпомощи поступать в страну и прекратить столь жестокую тактику, пишет Sky News.