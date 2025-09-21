Призыв Ющенко «идти на Москву» объяснили

Политолог Владимир Скачко объяснил, зачем бывший президент Украины Виктор Ющенко сделал странное заявление о «походе на Москву». Об этом пишет «АиФ».

Ющенко был украинским президентом с 2005 по 2010 год. В недавнем интервью он призвал ВСУ «идти на Москву», что возмутило украинцев.

Родившийся на Украине политолог Владимир Скачко прокомментировал заявление Ющенко, сказав, что экс-политик пытается привлечь к себе внимание, но не имеет никакого влияния и авторитета в республике.

«Шансов стать президентом у Виктора Ющенко нет никаких, если это событие будет происходить на Украине, а не в дурдоме. В сумасшедшем доме он может стать и прокурором, и Наполеоном, и президентом», - сказал Скачко.

По его словам, Ющенко поддерживает градус хаоса в стране, и «с таким же успехом мог предложить пойти на Улан-Удэ или на Куала-Лумпур».

Политолог подчеркнул, что Ющенко «стал первопроходцем в деле превращения Украины в анти-Россию».

Ранее в МИД РФ заявили, что все решения Ющенко были продиктованы его женой, работающей в Госдепе США.