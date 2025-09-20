Украина ввела санкции против Пьера де Голля

Украина ввела санкции против внука генерала Шарля де Голля Пьера де Голля.

Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.

В санкционный список также попала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 11 политических деятелей Молдавии, первый замминистра внутренних дел России Андрей Кикоть, а также чиновники и бизнесмены из Крыма.

Ранее Пьер де Голль рассказал о желании получить российское гражданство.

Он также выразил желание переехать в Россию.