Украина ввела санкции против Пьера де Голля
Украина ввела санкции против внука генерала Шарля де Голля Пьера де Голля.
Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.
В санкционный список также попала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 11 политических деятелей Молдавии, первый замминистра внутренних дел России Андрей Кикоть, а также чиновники и бизнесмены из Крыма.
Ранее Пьер де Голль рассказал о желании получить российское гражданство.
Он также выразил желание переехать в Россию.