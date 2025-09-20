Джонсон: США ждет катастрофа в случае шатдауна

Шатдаун станет катастрофой для Соединённых Штатов. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в эфире Fox News после решения американского сената отклонить законопроект о временном финансировании.

«Похоже, что они собираются остановить работу правительства. Шатдаун станет катастрофой для страны», — подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года.

Он допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства и отметил, что ответственность за него будет лежать на Демократической партии.