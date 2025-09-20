Пашинян оценил диалог с Путиным и Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил диалог, сложившийся с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.

Эту точку зрения он выразил в беседе с журналистами после седьмого съезда партии "Гражданский договор".