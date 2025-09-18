Китаец на страусе стал звездой интернета

Китаец А Хуа стал героем видеороликов из-за своего средства передвижения, он ездит по дорогам провинции Юньнань на дрессированном страусе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал несколько видео, на которых житель Китая едет по дорогам под задорную музыку, сидя верхом на птице.

32-летний А Хуа заявил, что его средство передвижения разгоняется до 100 км/ч, так что он обгоняет некоторые машины, утверждает Shot.

Ранее в Коми несколько дней велись поиски страуса эму по имени Вася, сбежавшего с фермы. Хозяева фермы в Пажге, где жила птица, предположили, что страус чего-то сильно испугался, выломал металлический забор и ушел в бега. Ловили птицу при помощи тепловизоров и сетей. При этом ветеринар оказался бессилен, так как дротик со снотворным не пробивал плотные перья и кожу страуса. В итоге эму был пойман с помощью лассо.