Мерц описал возможное будущее Германии без евреев

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил критику Израиля и заявил, что без евреев у ФРГ не может быть хорошего будущего. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Мерца, Германия без еврейской жизни и культуры «была бы навсегда уничтожена».

«Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — добавил он.

Также канцлер осудил ту «критику Израиля», которая служит предлогом для антисемитизма. При этом, по его словам, критика израильского правительства должна быть возможной. Он указал, что сам недавно высказал такую критику, однако приверженность Германии существованию и безопасности Израиля является неотъемлемой частью нормативных основ ФРГ.