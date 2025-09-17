В США задержали россиянина

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового, его обвиняют в нарушении условий нахождения в стране. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд.

Он отметил, что ранее суд согласился перевести Постового под домашний арест на стандартных условиях из федерального округа Колумбия в штат Флорида.

«Но до того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли и забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы в Фармвилле (штат Вирджиния)», — добавил Коффилд, уточнив, что это произошло 11 сентября.

По словам адвоката, теперь Постовому предстоит предстать перед иммиграционным судьей, который также является административным судьей.

«Мы будем добиваться его освобождения из-под стражи ICE. Надеемся, что слушание по вопросу залога пройдет в ближайшие пару недель», — подчеркнул Коффилд.

Говоря о дальнейшем развитии событий, он сказал, что обычно задержанным дают ряд вариантов, в том числе депортация. Адвокат пояснил, что в настоящее время у Постового нет легального статуса в США.

Напомним, что россиянин был задержан в Сарасоте штат Флорида 16 сентября. Его обвиняют в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. Предполагается, что Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые могли использоваться в ходе СВО на Украине. Позже россиянина по решению суда доставили в Вашингтон, где он до недавнего времени содержался под стражей.