Озвучены обстоятельства смерти актера Роберта Редфорда

Синди Бергер, представитель актера и режиссера Роберта Редфорда, сообщила, что дважды лауреат премии "Оскар" скончался в своем доме в Юте во сне.

Основателя кинофестиваля "Сандэнс" не стало сегодня рано утром.

По словам агента, артист отошел в окружении близких - "в месте, которое любил".

Причины смерти звезды не обозначены. При этом известно, что в 2019-м у актера был диагностирован рак кожи, и лечение прошло успешно.

СМИ отмечают: Редфорд тщательно заботился о здоровье и был достаточно крепок для своего преклонного возраста: 18 августа артист отмечал 89-летие.

Причиной смерти актера из "Тайн следствия" Дмитрия Лагачева стал инфаркт

Роберт Редфорд - лауреат и номинант более чем 110 наград. Журнал Time включил артиста в список ста самых влиятельных людей мира. Его актерская фильмография - чуть менее ста проектов. Среди работ - "Афера", "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Вся королевская рать", "Три дня Кондора".

Сын Редфорда Скотт умер 19 ноября 1959 года от СВДС, синдрома внезапной детской смерти. Точные причины такой аномалии неизвестны. Его второй сын, режиссер Джеймс Редфорд, страдавший от серьезных проблем с печенью, перенес две пересадки органа и умер в 58 лет от рака