В США начали угрожать странам ЕС

Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями», если они не перестанут покупать российскую нефть. Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против покупателей российской нефти из Китая и Индии, если Евросоюз сделает то же самое. Также Трамп предупредил, что страны НАТО должны прекратить все закупки нефти и газа российского происхождения, и только после этого США введут энергетические санкции против России.

По словам американского сенатора Линдси Грэма*, Трамп абсолютно прав, требуя от Европы прекратить закупки энергоносителей из России.

«Что касается покупки российской нефти, то теперь все зависит практически только от Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмут на себя инициативу и помогут нам положить конец этой кровавой бойне. В противном случае последствия должны быть и последуют», — предупредил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия сделала ставку на инвестиции из Китая, в свете чего Будапешту будет трудно поддержать возможные пошлины ЕС в отношении Пекина. Также, по данным аналитиков издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удвоил импорт российских энергоносителей. Венгрия изучает способы снижения зависимости от России, подписав соглашение с Shell на 2 млрд кубометров газа. Однако этого объема недостаточно.

