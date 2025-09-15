Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал инцидент с беспилотником в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Как утверждает источник, Рубио воздержался от прямой критики в сторону России. Он заявил, что Украина тоже постоянно атакует территорию России с помощью БПЛА, а также добавил, что подобные атаки нужны для ослабления сторон.

«Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия на фронте и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга. Украина тоже наносит удары по России», — заявил он.

При этом Рубио подчеркнул, что затяжной характер конфликта делает его завершение остро необходимым. По его словам, «никто в мире» не сделал для этого больше, чем президент США Дональд Трамп.

Ранее Рубио призвал Европу ввести против России те же санкции, о которых они просят США.