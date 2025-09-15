«Признаки налицо»: во Франции подчеркнули нездоровую одержимость Макрона
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на одержимость президента Франции Эммануэля Макрона российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит «Царьград».
По словам политика, Макрон постоянно хочет говорить о Путине.
«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — констатировал Флориан Филиппо.
Напомним, что 4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» в смешанном формате под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. После завершения встречи французский лидер заявил о том, что «гарантии безопасности для Украины уже готовы», и 26 стран готовы направить войска для поддержания мира.
Однако, по данным СМИ, многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, исключили отправку своих войск на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине и будет считать законными целями любые воинские контингенты.