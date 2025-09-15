Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на одержимость президента Франции Эммануэля Макрона российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит «Царьград».

По словам политика, Макрон постоянно хочет говорить о Путине.

«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — констатировал Флориан Филиппо.

Напомним, что 4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» в смешанном формате под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. После завершения встречи французский лидер заявил о том, что «гарантии безопасности для Украины уже готовы», и 26 стран готовы направить войска для поддержания мира.

Однако, по данным СМИ, многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, исключили отправку своих войск на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине и будет считать законными целями любые воинские контингенты.