Президент США Дональд Трамп обвинил миллиардера-финансиста Джорджа Сороса и его сына Александра, а также связанные с ними компании в радикализации американской молодежи, росте экстремизма и организации беспорядков. Как сообщает РИА Новости, вся сеть организаций бизнесмена пройдет через расследование в рамках закона RICO, который направлен на борьбу с организованной преступностью и задействованными в ней чиновниками. Таким образом, Трамп начал охоту на врага президента России Владимира Путина.

Заявление было сделано после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, которое стало очень громким для америки. Однако в действительности атака на Сороса и его окружение началась еще раньше.

В начале февраля 2025 года Трамп остановил государственное финансирование ряда иностранных проектов, включая грант на 50 млрд от агентства USAID группе фондов Джорджа и Алекса Сороса. Через месяц закрыли и само агентство. Согласно докладу Комитета по надзору государственной реформы конгресса США, агентство системно и на протяжении многих лет финансировало «сеть "темных денег" левацкой направленности».

В августе Трамп уже прямо обвинил Сороса и сына в «поддержке насильственных протестов». Тогда он призвал начать процедуру расследования.

Сейчас, после убийства Кирка, Трамп получил общественный карт-бланш на действия в отношении «леволиберальной мафии», которая концентрируется в образовательных учреждениях и СМИ. Месть американского лидера в отношении Сороса теперь может принести реальные плоды, параллельно ослабив позиции демократов в преддверии выборов в конгресс в 2026 году. В результате в облаве на миллиардера и его сына переплетены государственные, партийные, идеологические и личные мотивы.

Напомним, что во время президентской кампании в 2016 году Трамп подвергся травле и обвинениям в «сговоре с Путиным», а последствия этих обвинений преследуют политика до сих пор. В июле этого года была обнародована засекреченная часть доклада бывшего спецпрокурора Джона Дарема, по которому вся эта история была придумана и реализована командой Хиллари Клинтон при прямом участии сети фондов Сороса «Открытое общество».

В ЦРУ заявляли, что рассекречивание документа стало «смелым шагом вперед» в раскрытии «лживого нарратива» о сговоре Трампа с Россией. И сейчас Трамп не упустит шанс отомстить Клинтон, уничтожить Сороса, его сына и их сторонников. Однако американский лидер удивительным образом выступает оружием возмездия и за то, что фонды миллиардера делали против РФ.

Для Сороса разрушение СССР, а после и России было личным делом. Свою первую организацию он открыл еще в 1987 году, и, до самого признания всех российских структур нежелательными, инвестировал огромные деньги в подрыв российской государственности, формирование прозападной политической элиты и отрыв бывших республик от сферы влияния РФ. Разрушительной деятельность финансиста была и для Украины, где он вкладывался и в долговременную подготовку к перевороту 2014 года.

Российского лидера Владимира Путина Джордж Сорос называет не иначе как «величайшей угрозой открытому обществу» и «главой мафиозного государства». Кроме того, после начала спецоперации он заявил, что «единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина».

История с Соросом в очередной раз показывает, что Трамп и Путин являются в равной степени злейшими врагами сил, стремящихся сохранить старый мировой порядок. Это не делает двух лидеров лучшими друзьями, однако в их диалоге сохраняется понимание того, что в глобальной перспективе они находятся по одну сторону баррикад.