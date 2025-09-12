Лукашенко рассказал о любви к картофелю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей любви к картофелю. Об этом сообщает БелТА.

Во время посещения комплекса «Лошицкий» в Минске Лукашенко получил картину в подарок от местной художницы. В ответ белорусский президент поручил передать девушке мешок картошки. Но перед этим Лукашенко уточнил, любит ли художница картошку, на что получил положительный ответ.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел»,— ответил он.

Как уточняет источник, Лукашенко мог иметь в виду определенную диету, которую он пытается придерживаться. Помимо этого он также рассказал, что в Белоруссии изобрели новый сорт картофеля.

«Надо населению раздать, чтобы на участках возделывали. Вот у кого есть дача или участок, могу. Потому что семенную картошку просто так раздавать нельзя», — заявил он.

Ранее Лукашенко рассказал о том, что в Белоруссии решена проблема с картофелем.