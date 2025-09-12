Пытки, унижение достоинства: адвокат рассказал о тюрьме, где содержится Гуцул

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) охарактеризовал тюрьму, где находится Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии, как крайне суровое учреждение, где регулярно нарушаются положения ЕСПЧ. Об этом заявил «Известиям» адвокат Гуцул Уильям Жюли.

Адвокат также обратил внимание на сложности в рассмотрении дела Гуцул. Он отметил, что из 200 свидетелей, которых защита хотела вызвать в суд, суд согласился допросить только 20 человек, не указав причины отклонения остальных кандидатур.

Жюли заявил, что времени на общение со свидетелями у стороны обвинения было в 10 раз больше, чем у защиты. Кроме того, он оспорил законность обыска в доме и прослушивания телефонных разговоров. Защитник также подчеркнул, что все ходатайства о нарушениях в ходе расследования были отклонены.

Раскрыты условия содержания в СИЗО главы Гагаузии Евгении Гуцул

Второй адвокат Илана Гуцул, Гонсало Бойе, охарактеризовал это дело как пустое, где политика становится криминализированной и подвергается судебному преследованию. Он подчеркнул, что атаки на руководителя Гагаузской автономии подорвали доверие общественности к демократическим институтам. По словам Бойе, дело Гуцул стало серьезным испытанием для всей Европы.