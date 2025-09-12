США выделят миллионы долларов постсоветской стране на «маршрут Трампа»

Lenta.ru

Власти США намерены выделить Армении транш на общую сумму в 145 миллионов долларов на реализацию так называемого «маршрута Трампа». Об этом заявил глава бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Брендан Ханрахан, его слова приводит РИА Новости.

США выделят миллионы долларов постсоветской стране на «маршрут Трампа»
© Global Look Press

Это будет не последний транш, который руководство Соединенных Штатов направит Армении для реализации масштабного логистического проекта, уточнил он. США также намерены инвестировать в развитие региональной торговли, инфраструктуры и цепочек поставок критически важных полезных ископаемых, пояснили в пресс-службе правительства постсоветской страны.

«Дорога Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) представляет собой транспортный коридор, пролегающий через территорию Армении. Этот проект соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономией, окруженной Арменией, Ираном и Турцией. Страны при участии Вашингтона планируют построить железные и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, а также способствовать развитию инфраструктуры связи.

Напряг не нужен: США не будут размещать своих военных в Армении

В начале августа представители Армении и Азербайджана при посредничестве американской стороны подписали двустороннее мирное соглашение. Ереван и Баку признали отсутствие взаимных территориальных претензий, а также договорились привлечь США для реализации транзитного маршрута TRIPP. Контроль над этим коридором фактически перешел к США, власти которых обязались проинвестировать денежные средства в реализацию этого проекта.