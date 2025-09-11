Лукашенко написал письмо Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо своему коллеге из США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков, это стало ответным шагом на письмо Трампа, которое Лукашенко передал Джон Коул. При этом Рыбакова также спросили, знает ли он, что написано в письме. Постпред ответил уклончиво — он не стал говорить о содержании сообщения, но заявил, что «письмо написано».

Рыбаков также добавил, что на встрече Лукашенко с делегацией из США белорусского президента долго не хотели отпускать.

«Восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — заявил он.

Ранее Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия.