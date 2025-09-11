В России оценили вероятность распада Евросоюза

© Московский Комсомолец

Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, в интервью интернет-порталу "МК" объяснил возможность распада Европейского Союза (ЕС).

Алексей Портанский указал: "То, что происходит в настоящее время, как внутри Евросоюза, так и вовне не является признаком окончания существования Европейского Союза, как объединения. Нет, я так не считаю. Надо здесь иметь в виду историю создания Европейского Союза, а история у него довольно такая славная. Ей можно гордиться".

Профессор НИУ ВШЭ отметил: "Европейский Союз прошел очень-очень серьезную историю интеграции. И это, я бы сказал, образец интеграции в мире. Другого такого примера нет. Всем другим надо просто перенимать это. И можно приводить массу достижений, завоеваний Европейского Союза в области экономики, законодательного строительства, свободы движения товаров, услуг, капиталов и так далее. То есть такой серьезный фундамент, и совершенно нелогично думать, что он сейчас сразу разрушится".

Эксперт заявил: "Да, Европейский Союз сейчас переживает очень непростые времена, в частности связанные с потрясениями во внешней среде. Европейский Союз никогда не думал, что может такое наступить. Понимаете, Евросоюз долгие годы пользовался нашим дешевым газом. Это очень способствовало росту экономики ЕС. Поэтому, когда Европейский Союз лишился вот этого ресурса, это, конечно, было очень серьезным ударом. Это было шоком для экономики ЕС и, в общем-то, для социальной сферы тоже. И эти проблемы, они буквально пронизывают всю жизнь Европейского Союза, не только экономическую, но и социальную".

Профессор резюмировал: "Мое мнение такое, что Европейский Союз в состоянии преодолеть эти трудности. Это не сразу произойдет, не в этом году, но все-таки Европейский Союз их преодолеет. Кстати, очень суровый диагноз ЕС год назад дал экс-премьер Италии и бывший глава Европейского Центрального Банка Марио Драги, в своем выступлении по просьбе Еврокомиссии. А если в ЕС не скрывают своих проблем и во всеуслышание о них говорят, это тоже уже положительный симптом".

