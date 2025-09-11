Зеленский ожидает контактов с Трампом

Владимир Зеленский рассчитывает созвониться с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, а также организовать новую встречу "коалиции желающих" с американской стороной.

"У нас есть иногда возможность общаться с Трампом <...>, ожидаю, что если у нас будет возможность в ближайшие дни сконтактироваться с Белым домом, то, я думаю, что мы проведем соответствующую беседу", - сказал он на пресс-конференции в Киеве с президентом Финляндии Александером Стуббом.

При этом Зеленский заявил, что у Киева "постоянно происходят контакты с американскими коллегами на разных уровнях", в том числе с госсекретарем Марко Рубио, спецпосланниками американского президента Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.

По словам Зеленского, также ведется работа над возможной новой встречей "коалиции желающих" с американской стороной.

"Также мы работаем над форматом какой-то встречи на основе "коалиции желающих", я думаю, может, у нас будет соответствующая встреча нашими командами и также с американской стороной", - сказал он.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. 4 сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" по оказанию военной поддержки Киеву. Европейские лидеры и Зеленский также позвонили Трампу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв прогресса по украинскому урегулированию, наметившегося по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.