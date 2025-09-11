Лукашенко передали письмо от Трампа

Специальный представитель президента США Джон Коул на встрече в Минске передал главе белорусского государства Александру Лукашенко письмо от президента США Дональда Трампа.

© kremlin.ru

«Господин президент, у меня для вас кое-что есть, - сказал Коул в начале встречи с Лукашенко. - Позвольте зачитать вам письмо от президента Трампа». Видео встречи разместил телеграм-канал "Пул первого".

Ранее Трамп говорил, что между Вашингтоном и Минском идут продуктивные переговоры по поводу освобождения «части из 1,4 тысячи заключенных, которые содержатся на территории республики».