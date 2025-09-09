Катар осудил удары Израиля по ХАМАС в Дохе

Власти Катара выступили с осуждением действий Израиля, который нанес удар по членам ХАМАС в Дохе. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar со ссылкой на представителя МИД.

"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и представляет серьезную угрозу безопасности катарцев и жителей Катара", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел королевства Маджид бин Мухаммед Аль Ансари.

По его словам, службы безопасности, гражданской обороны и компетентные органы немедленно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для локализации последствий и обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.

Представитель МИД указал, что Доха не потерпит действий, направленных против региональной безопасности и суверенитета Катара.

Ранее стало известно, что делегация ХАМАС подверглась атаке Израиля. Удары по ней были нанесены во время переговоров по прекращению огня в Газе.