Катар осудил удары Израиля по ХАМАС в Дохе
Власти Катара выступили с осуждением действий Израиля, который нанес удар по членам ХАМАС в Дохе. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar со ссылкой на представителя МИД.
"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и представляет серьезную угрозу безопасности катарцев и жителей Катара", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел королевства Маджид бин Мухаммед Аль Ансари.
По его словам, службы безопасности, гражданской обороны и компетентные органы немедленно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для локализации последствий и обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.
Представитель МИД указал, что Доха не потерпит действий, направленных против региональной безопасности и суверенитета Катара.
Ранее стало известно, что делегация ХАМАС подверглась атаке Израиля. Удары по ней были нанесены во время переговоров по прекращению огня в Газе.