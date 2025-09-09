Обзор иноСМИ: «удар в спину» Трампу и «досье Бориса»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«С такими друзьями Трампу не нужны враги»

Так называемые союзники Америки - Британия, Франция, Канада, Австралия и другие - готовы нанести президенту США Дональду Трампу удар в спину, заявила правозащитница Энн Баефски в своей статье для Fox News. По ее словам, цель этих стран - свести на нет соглашения Авраама, «главный успех внешней политики Трампа». Во время первого президентства Трампа (2017–2021 годы) при его посредничестве были подписаны соглашения Авраама, предусматривающие нормализацию отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Британия, Франция, Канада и Австралия намерены поддержать декларацию ООН, «направленную против этих соглашений», заявила Баефски.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров собраться в ООН 22 сентября и одобрить Нью-Йоркскую декларацию. По словам автора статьи, документ содержит 30 страниц «антиизраильской злобы и нападок на внешнюю политику США». Документ предусматривает признание Палестины и эмбарго на поставки оружия Израилю. Баефски заявила, что эта декларация отвергает «надежды и планы Трампа на мир на Ближнем Востоке». Она призвала Трампа в ответ урезать финансирование ООН и ввести санкции против стран, подписавших декларацию.

«Борис Джонсон злоупотреблял влиянием ради бизнеса»

Масштабная утечка данных из личного офиса Бориса Джонсона показала, что бывший премьер Британии извлек выгоду из контактов и влияния, которые он приобрел, находясь на своем посту, пишет The Guardian. Газета отмечает, что действия Джонсона могут быть расценены как нарушение этики и правил лоббирования. В «Досье Бориса» содержатся электронные письма, счета, тексты речей и деловые контракты. Они проливают свет на внутреннюю работу субсидируемой государством компании, которую Джонсон основал после ухода с Даунинг-стрит в сентябре 2022 года, подчеркивается в статье.

В частности, файлы показали, что Джонсон оказал давление на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии, с которым встретился, еще находясь у власти. Из документов следует, что Джонсон попросил чиновника передать наследному принцу страны Мухаммеду бин Салману свое предложение относительно фирмы, в которой он позже стал сопредседателем. Также Джонсон во время коронавируса устроил ужин для пэра-тори, который профинансировал роскошный ремонт премьерской квартиры на Даунинг-стрит.

«Франция: политическая усталость и разочарование»

Президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается со смесью разочарования, нетерпения и раздражения, которая достигает тревожных масштабов, пишет Le Figaro. Кто вытащит страну из этой «спирали тревоги и усталости»? Французский премьер Франсуа Байру проиграл голосование по вотуму доверия и вскоре его правительство уйдет в отставку. Игра по-прежнему разворачивается в ограниченном политическом пространстве, всё менее репрезентативном и всё более карикатурном, подчеркивается в статье.

Девиз второго срока Макрона - «проигрышную политику не меняют». Провал пенсионного конклава никого ничему не научил. Парламентское уравнение неразрешимо, а глубинные потоки французского уныния ведут в Елисейский дворец. Макрон больше не может позволить себе медлить или повторять ту же игру, сдвигаясь ещё чуть-чуть влево. Всё – общественное мнение, рынки, его собственные интересы – вынуждает его принимать быстрое решение. Молниеносное назначение премьера «справа» отсрочит на несколько месяцев грохот нового роспуска - вот наименее неблагоприятный прогноз, заключил автор статьи.

«Раскрыта тайна последних слов принцессы Дианы»

Последние слова принцессы Дианы раскрыл пожарный, который держал ее за руку на месте автокатастрофы в Париже 28 лет назад, пишет портал RadarOnline.com. 36-летняя принцесса погибла 31 августа 1997 года, когда автомобиль, в котором она ехала вместе со своим спутником, 42-летним Доди Аль-Файедом, разбился в туннеле. Водитель Анри Поль также погиб. Спасатели поспешили на место происшествия, и пожарный Ксавье Гурмелон был одним из первых, кто добрался до авто, не осознавая, что блондинка на заднем сиденье искореженной машины - одна из самых известных женщин в мире.

«Когда я впервые увидел её, она была в сознании, и её глаза были открыты», - сказал Гурмелон. «Она спросила меня: «Боже мой, что случилось?». По словам пожарного, он держал Диану за руку и говорил, чтобы она сохраняла спокойствие. В тот момент ее состояние казалось стабильным, и Гурмелон не думал, что ее жизни что-то угрожает. Но всего через несколько минут у нее произошла остановка сердца. Гурмелон провел сердечно-легочную реанимацию и массировал сердце Дианы, прежде чем она снова начала дышать. Когда ее увезли на машине скорой помощи, она была еще жива.

ВС РФ получили еще больше «впечатляюще живучих» Т-90М

Новая партия усовершенствованных танков Т-90М поступила в российскую передовую бригаду, пишет американское издание Military Watch Magazine. Возможности этих танков значительно возросли с начала украинского кризиса, с особым упором на повышение выживаемости при атаках беспилотников и ракет, отмечается в статье. Еще до конфликта Т-90М получили улучшенную броню, дополненную встроенной динамической защитой «Реликт», в то время как внутренняя изоляция боеприпасов значительно снизила уязвимость к детонациям.

Живучесть Т-90М с тех пор была дополнительно повышена благодаря интеграции противодронных «клеток», защищающих танки от атак сверху. А в августе 2024 года было подтверждено, что машины оснащены системой активной защиты «Арена-М». Система включает в себя радар, который непрерывно отслеживает обстановку и, обнаружив приближающийся снаряд, автоматически рассчитывает траекторию и выставляет защитные боеприпасы. «Арена-М» способна перехватывать управляемые ракеты и осколочно-фугасные противотанковые снаряды, летящие со скоростью до тысячи метров в секунду на расстоянии до 50 метров. Помимо впечатляющей живучести, огневая мощь Т-90М значительно превосходит показатели предшественников: новый автомат заряжания и пушка позволяют использовать более длинные бронебойные подкалиберные снаряды. Даже основное орудие более старого танка Т-72Б3 смогло нейтрализовать американские танки M1 Abrams, поставленные ВСУ. Значительно более мощное вооружение Т-90М сможет пробивать лобовую броню любых танков, подчеркивается в статье. Благодаря своей компактности T-90M расходует гораздо меньше топлива по сравнению с западными танками и может использоваться на обычных дорогах и мостах.