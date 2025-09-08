В Латвии призвали россиян покинуть страну

Латвия потребовала от 841 россиянина покинуть страну до 13 октября. Как сообщили латвийские СМИ, решение касается граждан РФ, которые не подтвердили владение латышским языком на уровне А2.

Три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в Латвии россиян подтверждать знание латышского языка. В 2023 году 46 процентов опрошенных смогли подтвердить владение языком.

Остальным был предоставлен двухлетний срок, который истекает в ближайшие месяцы. По данным властей Латвии, 841 человек не запросил статус постоянного резидента страны. Для запроса этого статуса требовалось сдать языковой экзамен. СМИ писали, что под угрозой выдворения чаще всего оказываются пожилые люди.

Представители Иммиграционной службы Латвии проведут проверку россиян, не отреагировавших на призыв подать документы и подтвердить свое право на проживание. В большинстве случаев найти граждан России без действительных документов не удается, поскольку выясняется, что они уже уехали, отмечали СМИ. Но если кого-то найдут, будет запущена процедура депортации.

В Латвии призвали объединиться против России

Летом 2022 года правительство Латвии поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском. В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.

Также правительство Латвии приняло решение с 2026 года отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах страны.