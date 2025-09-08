Президент России Владимир Путин благодаря грамотной внешней политике выстроил эффективную геополитическую систему и смог одержать ряд серьезных побед.

Об этом говорится в материале польского издания Myśl Polska.

«Благодаря эффективным переговорам с [президентом США] Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России», — говорится в статье.

Отмечается, что еще одной победой стало то, что российский лидер также сумел укрепить отношения Москвы и Пекина. В частности, речь идет о позициях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором облегчает борьбу за глобальное лидерство с запутавшимся в противоречиях Евросоюзом и замкнутыми Соединенными Штатами.

3 сентября завершился четырехдневный визит президента РФ Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.