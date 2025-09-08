Европа переживает кризис: на глазах 26 стран ЕС разваливается Франция, страна-основательница Евросоюза, пишет РИА Новости.

Правительство Франции уже шестое с момента прихода к власти президента Франции Эммануэля Макрона, и его крах — результат политики глобалистов. Они захватили власть и теперь пытаются ослабить Макрона, чтобы найти ему замену, пишет агентство.

Как отмечают авторы, французская катастрофа — яркий пример того, как глобализм разрушает государственные институты и демократию. Глобалисты действуют как политические термиты, разрушая все на своем пути. Они дискредитируют и преследуют политиков, которые могли бы им противостоять, таких как Доминик Стросс-Кан, Николя Саркози, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

В статье подчеркивается, что судьба Макрона тоже предрешена: его отправят в запасники «музея политических фигур», а «райский сад» ЕС ожидает агония. Принятие Украины в ЕС — это политически неуязвимый способ покончить с ней и другими странами сообщества.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что глобализм ЕС разрушал экономику Украины. Европейские санкции не смогли «поставить Россию на колени», а европейские фермеры и производители сталкиваются с трудностями из-за соглашений с другими странами.

Суверенитет — это не просто безопасность страны, но и гарантия нормальной жизни граждан. Агония ЕС неизбежна, и нет причин ее отсрочить, указывают авторы.