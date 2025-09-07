Володин призвал беречь Лукашенко

Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал беречь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, поскольку он провел республику через огромное количество вызовов.

Вячеслав Володин в воскресенье прибыл в город Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти». В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

«И когда мы видим, голову поднимают неонацисты, те, кто пытается ослабить Беларусь, мы можем только одно сказать — берегите Александра Григорьевича Лукашенко», — сказал Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания форума.

Председатель ГД отметил, что Президент Республики Беларусь провел страну через огромное количество вызовов, его не смогли сломить в самые тяжелые времена, не сломят и в будущем.