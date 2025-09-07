Осевшие в США украинцы испугались за свое будущее

Украинцы, которых когда-то радушно принимали в США, боятся, что им теперь придется уехать, поскольку они теряют право на работу..

Сын Натальи не помнит Украину. Он думает, что прожил в Соединенных Штатах всю свою жизнь, рассказывает CNN.

“Он не понимает, почему должен уехать”, - объяснила ее подруга Татьяна. Но если администрация Трампа не предпримет быстрых действий, Наталья, Татьяна и их семьи могут оказаться среди тысяч украинцев, которым, возможно, придется снова менять свою жизнь, поскольку срок действия их разрешений на работу и легального статуса в США истекает.

В ФРГ могут рассмотреть вопрос о возвращении военнообязанных украинцев на родину

CNN не использует настоящие имена ни одного из украинцев, упомянутых в этом сюжете: они говорят, что опасаются репрессий.

Наталья, Татьяна и их семьи приехали в США в рамках проекта Uniting for Ukraine (U4U), гуманитарной программы правительства США, созданной при администрации Байдена, которая позволяла частным лицам США спонсировать и помогать поддерживать украинцев, уехавших из-за военного конфликта у них на родине.

Людям, приехавшим в США по этой программе, дали два года права проживания по гуманитарным соображениям. Около 280 000 украинцев приехали в США по программе U4U до того, как она была приостановлена в начале правления администрации Трампа. Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, также имели право подать заявление на получение временного защищенного статуса (TPS), который продлевал бы защиту на два года. Это дорогостоящий процесс, и заявление нельзя подавать слишком рано. Те, кто прибыл после этой даты, не смогли подать заявление на получение TPS.

“Некоторые граждане Украины и их ближайшие родственники (…) могут запросить новый срок до двух дополнительных лет”, - говорится в сообщении таможенной службы и иммиграционной службы США Услуги (USCIS).

Однако администрация в административном порядке приостановила “рассмотрение всех находящихся на рассмотрении запросов о выплате пособий, поданных условно освобожденными в рамках процесса United for Ukraine (U4U)”, до тех пор, пока в конце мая судебный приказ не потребовал от них возобновить обработку запросов о выплате пособий, поданных условно освобожденными из U4U.

И поскольку срок действия разрешений и мер защиты истекает, многие украинцы так и не получили ответа от властей США о своем статусе, что оставляет их в подвешенном состоянии и лишает возможности легально работать.

Татьяна, Наталья и ее муж подали заявления на получение временного статуса беженца, но, по их словам, ответа не получили. Срок действия их разрешений на работу истек, и им пришлось уволиться.

“Нам приходится только покупать продукты и оплачивать счета за квартиры и автомобили. Мы не можем ждать”, - объяснила Татьяна CNN. “Украинцы, мы просто не понимаем, почему это произошло с нами, потому что правительство США заставило нас приехать сюда. Они приглашали нас приехать сюда”, - рассказала Наталья CNN.

Хотя состояние неопределенности, в котором сейчас находятся тысячи украинцев, не является для них незнакомым, они не хотели бы пережить его вновь.

“Нелегко начать новую жизнь в другой стране”, - сказала Татьяна.

“Это так далеко от наших семей”, - сказала она. “Я думаю, что для наших детей это еще больнее”.

Те, кто говорил с CNN, сказали, что если они будут вынуждены покинуть США, они не знают, куда они отправятся.

“Страны Европы также не могут просто так забрать всех людей из США”, - сказала Татьяна.

Американские адвокаты, которые спонсировали приезд украинцев в США, все еще лоббируют действия законодателей и администрации.

Анджела Боэленс, которая спонсировала приезд нескольких украинцев в Девитт, штат Айова, отмечает, что не знает, понимают ли политики в полной мере сложность проблемы.

“Когда мы говорим, что украинцы находятся в группе риска, они могут возразить: "Ну, вообще-то, президент Трамп говорил, что они могут остаться". Но это не значит, что они могут работать”, - сказала она.

“У них нет документов, подтверждающих, что они здесь на законных основаниях … Они не могут работать. Мы вынуждаем людей становиться преступниками, если они пытаются прокормить свои семьи”.

Боэленс заявила CNN, что она никогда бы не спонсировала приезд украинцев в США, если бы знала о неопределенном будущем программы.