В Нови-Саде на севере Сербии 13 полицейских пострадали на антипровительственных протестах в ночь на 6 сентября, задержаны 42 демонстранта. Об этом заявил вице-премьер и глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

По его словам, более 150 сотрудников полиции получили травмы. Демонстранты, напавшие на правоохранителей, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры, прикрывая лица касками и масками.

Повреждено 18 полицейских машин. Один табельный пистолет отнят у полицейского, рассказал Дачич.

Оппоненты властей Сербии собрали вечером 5 сентября в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию «Сербия, слышишь ли нас?» у здания философского факультета, перед которым сосредоточились полицейские. Около 21:35 (22:35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Правоохранители начали разгонять по улицам протестующих, применила спецсредства.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял, что обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Европейскому союзу и в целом к западным странам с просьбой выступить посредниками по разрешению кризиса в Сербии свидетельствует о том, что ЕС изначально был причастен к этому кризису.