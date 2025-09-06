Участники протестных акций в Нови-Саде — фашисты, которые уже 10 месяцев отравляют жизнь гражданам Сербии, вновь пытаясь спровоцировать гражданскую войну. Такое мнение выразил председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Политик раскритиковал действия митингующих и сторонников «мирных протестов», которые на самом деле превратились в ожесточенные столкновения с полицией.

«Нападение на философский факультет в Нови-Саде, на полицию, палки, камни и дымовые шашки, боевики в черных капюшонах и масках. Это ли программа, которую они предлагают?», — задался вопросом Вучевич.

Как подчеркнул бывший премьер, власти «никогда не сдадут Сербию фашистам».

Запад раскошелился на протесты в Сербии

Ранее Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. Он добавил, что считает крайне важным возобновление диалога между властью и ее идеологическими противниками.

