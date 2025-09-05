На Майдане Независимости начался митинг

Lenta.ru

В Киеве на Майдане Независимости начался митинг против закона об усилении наказаний за самовольное оставление части (СОЧ). Об этом сообщает «Страна.ua».

На Майдане Независимости начался митинг
© Лента.Ru

По словам организаторов, новые законодательные инициативы ликвидируют механизм возвращения военных после СЗЧ в другие подразделения и заставят их возвращаться в те же условия, откуда они сбегали. Также они заявляют, что новый закон предусматривает ограничение полномочий судов в части смягчения приговоров за неповиновение.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Егоров сообщил, что Украина на поле боя несет огромные потери, и именно из-за этого в стране продолжается принудительная мобилизация.

До этого заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса заявил, что мобилизация на Украине не будет остановлена даже в случае прекращения конфликта с Россией. По его словам, мобилизация в стране демонстрирует положительную динамику в последние четыре месяца.