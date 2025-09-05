В Киеве на Майдане Независимости начался митинг против закона об усилении наказаний за самовольное оставление части (СОЧ). Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам организаторов, новые законодательные инициативы ликвидируют механизм возвращения военных после СЗЧ в другие подразделения и заставят их возвращаться в те же условия, откуда они сбегали. Также они заявляют, что новый закон предусматривает ограничение полномочий судов в части смягчения приговоров за неповиновение.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Егоров сообщил, что Украина на поле боя несет огромные потери, и именно из-за этого в стране продолжается принудительная мобилизация.

До этого заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса заявил, что мобилизация на Украине не будет остановлена даже в случае прекращения конфликта с Россией. По его словам, мобилизация в стране демонстрирует положительную динамику в последние четыре месяца.