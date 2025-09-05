Крупный пожар в Днепропетровске попал на видео

Крупный пожар на территории комбайнового завода в Днепропетровске попал на видео. Материал опубликовал Telegram-канал «Днепр Оперативный».

«Улица Академика Белелюбского перекрыта из-за масштабного пожара на складе на территории комбайнового завода», — сказано в публикации.

Отмечается, что высокий столб дыма можно увидеть из любой точки города.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила о химической опасности в Днепропетровске. Позднее стало известно, что это могло произойти из-за разгерметизации аммиачных магистралей на предприятии «Комбинат Салют».