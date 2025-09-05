Зеленский услышал сигналы из России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе (ЕС).
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антонио Коштой в Ужгороде, передает «Интерфакс-Украина».
Зеленский также отметил, что этот сигнал также необходимо услышать «большим друзьям России в Европе». Вероятно, он подразумевал Венгрию и Словакию. С премьером последней у президента Украины сегодня назначены переговоры.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Словакия и Венгрия закупают российскую нефть.