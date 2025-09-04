Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.

Об этом политик заявил по итогам встречи «коалиции желающих», передает Reuters.

«Если Россия откажется от мирных переговоров, то в этом случае против нее будут введены новые санкции в координации с США», — отметил французский лидер.

По словам Макрона, Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.