Президент Франции Эммануэль Макрон продал виллу за 3,6 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, вилла расположена в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции. Новым обладателем недвижимости является девелоперская компания Oxial — согласно планам покупателя, вилла станет коммерческим объектом с магазинами премиум-сегмента. При этом, она расположена в «золотом треугольнике» курорта, что является крайне удачным расположением.

Отмечается, что вилла была не единственной недвижимостью Макрона на курорте — за французским президентом значится еще один крупный объект с видом на море.

Экс-журналист опубликовал зарплатную ведомость Макрона

Ранее Макрон пообещал провести конференцию по Палестине в ООН.