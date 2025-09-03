Макрон продал виллу за 3,6 миллиона евро
Президент Франции Эммануэль Макрон продал виллу за 3,6 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По информации издания, вилла расположена в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции. Новым обладателем недвижимости является девелоперская компания Oxial — согласно планам покупателя, вилла станет коммерческим объектом с магазинами премиум-сегмента. При этом, она расположена в «золотом треугольнике» курорта, что является крайне удачным расположением.
Отмечается, что вилла была не единственной недвижимостью Макрона на курорте — за французским президентом значится еще один крупный объект с видом на море.
