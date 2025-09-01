Как Сингапур казнит граждан Запада, не боясь санкций

Сингапур — город-государство с 6 миллионами жителей, напоминающий парк развлечений с небоскребами, садами и культурными кварталами. Это мировой банковский центр, где миллиардеры держат свои деньги. Сингапур богат, зарплаты высокие, но законы здесь чрезвычайно жесткие. Там применяются телесные наказания и смертная казнь через повешение, пишет kp.ru.

В Сингапуре в период с 1991 по 2011 год казнили 450 человек, в основном за наркоторговлю. Например, в 2003 году повесили 25-летнего гражданина Австралии Нгуен Туонг Вана за провоз 396 граммов героина, несмотря на просьбы Австралии о помиловании, пишут авторы.

Сторонники смертной казни утверждают, что она снижает уровень преступности, особенно среди гастарбайтеров. Бывший главный палач Даршан Сингх за время своей работы привел в исполнение множество приговоров. Президент Сингапура всего семь раз помиловал осужденных, заменив приговор пожизненным заключением. Американский писатель Уильям Гибсон назвал город «Диснейленд со смертной казнью».

Сингапур игнорирует требования Запада отменить смертную казнь, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности граждан. Страна богата и успешна благодаря строгим наказаниям за наркоторговлю и другие преступления.

