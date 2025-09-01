США потребовали от Европы ввести санкции против Индии

Соединенные Штаты Америки призвали европейские страны присоединиться к санкционной политике против Индии, введя ограничения, аналогичные американским, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. Об этом сообщают издания Axios и India Today со ссылкой на информированные источники.

Администрация президента Дональда Трампа активно лоббирует введение Европой дополнительных пошлин на индийские товары, подобных тем, что были установлены США 27 августа. Американские тарифы на импорт из Индии были повышены на 25%, достигнув совокупного уровня в 50%.

Согласно Axios, Вашингтон также настаивает на распространении аналогичных мер в отношении Китая. Источники издания в окружении Трампа отмечают, что, в то время как Великобритания и Франция демонстрируют конструктивную позицию, некоторые европейские страны пытаются переложить основные экономические издержки на США, не участвуя полноценно в процессе урегулирования.

Как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, европейские партнеры не могут искусственно затягивать конфликт и питать необоснованные ожидания, при этом рассчитывая, что Америка возьмет на себя все расходы.

