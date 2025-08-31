Лукашенко и Алиев посмеялись в кулуарах саммита ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского политика Telegram-канал «Пул Первого».

© Telegram-канал «Пул Первого»

К посту прикреплены две фотографии. На первой Лукашенко и Алиев сидят в креслах у круглого стола и смеются, глядя друг на друга. Шариф стоит между ними, склонившись к собеседникам, и обнимает президентов за плечи. На втором снимке Лукашенко и Алиев беседуют. При этом президент Белоруссии наклонился к коллеге, а азербайджанский лидер показывает ему бумаги.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начнется двухдневный 25-й саммит ШОС. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы. Запланировано и выступление президента РФ Владимира Путина. А 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

Путина встретили композицией "Калинка-малинка" на площадке саммита ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.