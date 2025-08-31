Нетаньяху объявил, что Израиль убил членов хуситского правительства

Майк Габриелян

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия убила членов правительства йеменских хуситов (движения «Ансар Алла»). Об этом сообщает РИА Новости.

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
В воскресенье Нетаньяху выступил на заседании правительства.

«Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных», — сказал он.

Израильский премьер добавил, что «мы делаем то, чего никто не делал до нас». По его словам, это «только начало» убийств высокопоставленных чиновников в Сане.

«Мы доберемся до всех», — резюмировал Нетаньяху.

Накануне хуситы объявили о гибели премьера Ахмеда Галеба аль-Рахави и нескольких министров. Они были убиты во время заседания. Среди погибших заместитель главы правительства Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед.

Также ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.