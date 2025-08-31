Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия убила членов правительства йеменских хуситов (движения «Ансар Алла»). Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье Нетаньяху выступил на заседании правительства.

«Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных», — сказал он.

Израильский премьер добавил, что «мы делаем то, чего никто не делал до нас». По его словам, это «только начало» убийств высокопоставленных чиновников в Сане.

«Мы доберемся до всех», — резюмировал Нетаньяху.

Накануне хуситы объявили о гибели премьера Ахмеда Галеба аль-Рахави и нескольких министров. Они были убиты во время заседания. Среди погибших заместитель главы правительства Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед.

Также ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.