Запад раскошелился на протесты в Сербии

Протесты в Сербии финансируются западными неправительственными организациями (НКО) и состоятельными представителями сербской диаспоры. Об этом сообщил председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины Сербии Милован Дрецун. По его словам, в организации акций участвуют оппозиционные партии, зарубежные фонды и частные лица из США и Европы.

«Есть много структур, которые участвуют в этих протестах. Они гибридные, разрозненные, есть разные интересы и разные группы. Сначала это организовала оппозиция, часть оппозиционных партий финансировали», — заявил Дрецун.

Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что среди спонсоров — экс-мэр Белграда Драган Джилас и медиахолдинг под руководством Драгана Шолака.

Парламентарий добавил, что значительные средства поступают через прозападные НКО, такие как CRTA (Центр расследований, прозрачности и ответственности) и фонд TRAG. По его данным, ежегодно эти организации получают миллионы евро «под видом дотаций». Финансирование обеспечивают и бизнесмены из сербской диаспоры, включая фонд «Алек Кавчич», а также отдельные крупные предприниматели внутри Сербии.

В Сербии массовые протесты начались в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. С тех пор митингующие требуют досрочных парламентских выборов с целью смены правительства. На прошлой неделе ситуация обострилась: протестующие начали вступать в противостояния с правоохранителями и перекрывать дороги, особенно вечером и ночью. Также они забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В Нови-Саде также на улицы вышло множество людей, и там сохраняется напряженная обстановка.