Власти Эстонии изучают возможность восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское министерство по климату.

По словам представителя ведомства, по этому вопросу уже были начаты переговоры с Минобороны республики, однако обсуждения «находятся на очень ранней стадии».

«Эстония изучает, может ли восстановление истощенных торфяных болот помочь защитить от нападения России, а также предотвратить загрязнение, вызывающее потепление на планете», — добавили в министерстве по климату.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.