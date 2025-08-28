Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по Украине, пишет AgoraVox.

Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между Вашингтоном и Москвой, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 августа в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких слов в адрес Российской Федерации.

Президент Франции в интервью СМИ заявил, что РФ якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейцев. Французский лидер полагает, что в ближайшее время не стоит ожидать ее превращения в открытое, мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", не позволяющего вернуться назад.