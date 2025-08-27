В Южной Корее решили не арестовывать бывшего премьера

Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство об аресте бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су в рамках расследования событий военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Суд заявил, что действиям Хан Док Су можно дать разную правовую оценку.

"Мало оснований беспокоиться о сокрытии улик, за исключением права на [юридическую] самозащиту, учитывая собранные доказательства, ход расследования и нынешний статус подозреваемого", - постановил судья.

Центральный окружной суд Сеула также посчитал маловероятным попытку бегства, "учитывая карьеру, возраст и семейные отношения Хан Док Су, его дачу показаний и участие в процессуальных действиях". Поэтому ордер на арест не был выдан.

Бывший премьер-министр и и. о. президента подозревается в пособничестве организатору мятежа: Хан Док Су предложил провести заседание кабинета министров перед тем, как было объявлено военное положение. Он также обвиняется в лжесвидетельстве из-за показаний в Конституционном суде, которые касались указа о военном положении. Ему вменяют подготовку декларации, которая должна была бы последовать вслед за указом о введении военного положения, но, по версии следствия, Хан Док Су уничтожил этот документ. Помимо этого, политик подозревается в подделке документов.

Бывший президент Юн Сок Ёль, при котором Хан Док Су был премьер-министром, с 10 июля находится в СИЗО. Бывшая первая леди Ким Гон Хи также арестована.