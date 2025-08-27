Алиев пригрозил соседней стране

В случае отказа Еревана от достигнутых в США соглашений по уважению территориальной целостности Баку ответит симметрично.

Соседней стране пригрозил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью», — заявил азербайджанский лидер.

Он добавил, что вопрос, какая страна победит в случае нового конфликта, является риторическим.

В России отреагировали на слова Алиева об СВО

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».