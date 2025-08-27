Алиев заявил о "российском вторжении"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал новое заявление в адрес России в беседе с журналистами "Аль-Арабия".

По словам Алиева, нахождение Азербайджана в составе СССР было ничем иным как "оккупацией" и "российским вторжением". Также азербайджанский президент отверг ответственность Баку за ухудшение отношений с Москвой.

Алиев отметил, что Азербайджан отвечает "конструктивно и законно", но никогда не потерпит никаких признаков или же проявления агрессии.

Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

Ранее президент Азербайджана также заявил, что задержания членов ОПГ в Екатеринбурге - лишь "необоснованные нападения на азербайджанцев" в России.